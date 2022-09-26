Ижевск, 26 сентября, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Пострадавших при стрельбе в ижевской школе детей доставят в Москву во вторник, 27 сентября. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

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Напомним, ранее стало известно, что из 24 пострадавших 12 человек находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Для оценки состояния раненых были вызваны дополнительно нейрохирурги и сосудистые хирурги. Министр говорил, что первые сутки — самые сложные.

Сейчас необходимо стабилизировать их состояние, цитирует министра РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе Ижевска №88 погибли, по последним данным СК России, 17 человек, еще 24 — были ранены. Расследование уголовного дела передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Оно возбуждено по статьям об убийстве более чем двух лиц общеопасным способом и о хранении и ношении оружия.

В Удмуртии с 26 по 29 сентября объявлен траур.

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