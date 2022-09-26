Славянск, ДНР, 26 сентября 2022, 20:59 — REGNUM Днем 26 сентября были нанесены удары по объектам ВСУ в Славянске, сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.
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Его коллега Александр Коц в свою очередь уточнил, что удар «высокоточкой» поразил базу, где располагались солдаты ВСУ.
23 сентября в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России уничтожили в районе Славянска и населённого пункта Озерное (оккупированная Киевом территория ДНР) более 100 иностранных наемников.