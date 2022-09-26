София, , 21:03 — REGNUM Официальная София готова возглавить специальную миротворческую операцию Altea совместных вооруженных сил ЕС в Боснии и Герцеговине, заявил министр обороны Болгарии Димитр Стоянов на встрече в Сараево с главой боснийского оборонного ведомства Сифетом Подзичем, передает 26 сентября софийская газета «Факты».

Армия Болгарии

По словам Стоянова, который находится в Сараево с рабочим визитом, Болгария имеет необходимые ресурсы для осуществления руководства миссией.

Димитр Стоянов «Эта операция играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности как в Боснии и Герцеговине, так и в балканском регионе в целом».

Он также подчеркнул, что в условиях ухудшения политической ситуации на территории б. УССР «единые силы ЕС и НАТО должны укреплять свое влияние в Восточной и Юго-восточной Европе».

Напомним, Altea — европейская операция EUROFOR — действует в Боснии и Герцеговине с 2004 года. На сегодняшний день программу возглавляет Австрия.

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