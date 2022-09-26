Москва, , 20:56 — REGNUM Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит выполнение регулярных авиарейсов из Москвы на популярные египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщает 26 сентября пресс-служба перевозчика.

Аэрофлот Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ежедневные рейсы на популярные курорты Красного моря будут выполняться, начиная с 1 октября, из терминала С аэропорта «Шереметьево», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авиарейсы по маршруту Москва — Шарм-эш-Шейх и обратно будут выполняться ежедневно. Полёты по маршруту Москва — Хургада также будут осуществляться каждый день, а в обратном направлении — по четвергам и субботам.

На указанных воздушных линиях будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330, сообщили в пресс-службе.