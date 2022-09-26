Минск, , 21:44 — REGNUM США дали понять, что освобождение «политзаключённых» в Белоруссии не является реальной целью Вашингтона на белорусском направлении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября рассказал политолог Олег Ковалёнок.

«Госдеп поприветствовал освобождение в Белоруссии «политзаключённых». При этом не совсем понятно, кого именно имели в виду американцы. Все статусные оппозиционеры —

Виктор Бабарико

,

Сергей Тихановский

,

Мария Колесникова

— до сих пор находятся за решёткой. Более того, противников власти в Белоруссии продолжают приговаривать к длительным срокам. Так, недавно журналистку польского телеканала «Белсат»

Екатерину Андрееву

приговорили к восьми годам колонии за госизмену. Да, белорусские власти освободили малоизвестного в республике журналиста

Олега Груздиловича

, и этого оказалось достаточно для «позитивного сигнала» из Вашингтона. Это говорит о том, что судьба белорусских оппозиционеров не слишком волнует американский истеблишмент».

Олег Ковалёнок