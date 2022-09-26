Минск, 26 сентября 2022, 21:44 — REGNUM США дали понять, что освобождение «политзаключённых» в Белоруссии не является реальной целью Вашингтона на белорусском направлении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября рассказал политолог Олег Ковалёнок.
По мнению политолога, США ждут от Минска антироссийских действий. «Подмигивание из-за океана призвано подтолкнуть белорусское руководство к отказу от союзного долга по отношению к России. В Закавказье и Средней Азии у американцев, к сожалению, пока получается вбивать клинья между Москвой и её союзниками. Получится ли это в Белоруссии? Зависит от мудрости белорусского руководства. Пока никаких явных признаком разворота внешней политики Александра Лукашенко я не вижу», — заявил Ковалёнок.
Как сообщало ИА REGNUM, в Госдепартаменте США заявили, что Соединённые Штаты приветствуют освобождение нескольких «политических заключëнных» в Белоруссии.