Минск, 26 сентября, 2022, 21:44 — ИА Регнум. США дали понять, что освобождение «политзаключённых» в Белоруссии не является реальной целью Вашингтона на белорусском направлении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября рассказал политолог Олег Ковалёнок.

Circa.com Эмблема Госдепа США

Виктор Бабарико, Сергей Тихановский, Мария Колесникова — до сих пор находятся за решёткой. Более того, противников власти в Белоруссии продолжают приговаривать к длительным срокам. Так, недавно журналистку польского телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву приговорили к восьми годам колонии за госизмену. Да, белорусские власти освободили малоизвестного в республике журналиста Олега Груздиловича, и этого оказалось достаточно для «позитивного сигнала» из Вашингтона. Это говорит о том, что судьба белорусских оппозиционеров не слишком волнует американский истеблишмент». Олег Ковалёнок «Госдеп поприветствовал освобождение в Белоруссии «политзаключённых». При этом не совсем понятно, кого именно имели в виду американцы. Все статусные оппозиционеры —— до сих пор находятся за решёткой. Более того, противников власти в Белоруссии продолжают приговаривать к длительным срокам. Так, недавно журналистку польского телеканала «Белсат»приговорили к восьми годам колонии за госизмену. Да, белорусские власти освободили малоизвестного в республике журналиста, и этого оказалось достаточно для «позитивного сигнала» из Вашингтона. Это говорит о том, что судьба белорусских оппозиционеров не слишком волнует американский истеблишмент».

По мнению политолога, США ждут от Минска антироссийских действий. «Подмигивание из-за океана призвано подтолкнуть белорусское руководство к отказу от союзного долга по отношению к России. В Закавказье и Средней Азии у американцев, к сожалению, пока получается вбивать клинья между Москвой и её союзниками. Получится ли это в Белоруссии? Зависит от мудрости белорусского руководства. Пока никаких явных признаков разворота внешней политики Александра Лукашенко я не вижу», — заявил Ковалёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдепартаменте США заявили, что Соединённые Штаты приветствуют освобождение нескольких «политических заключëнных» в Белоруссии.