Лондон, , 21:00 — REGNUM Начальник генштаба британских вооруженных сил Тони Радакин провёл встречу с российским военным атташе Максимом Еловиком, сообщает 26 сентября пресс-служба британского военного ведомства на своей странице в Twitter.

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Встреча проходила в здании минобороны Британии. Обсуждались вопросы укрепления военных каналов связи между военными двух стран с целью предотвращения эскалации и снижения рисков.

«Сегодня я встретился с российским военным атташе полковником Максимом Еловиком в рамках текущих усилий по укреплению с РФ каналов связи между военными с целью регулирования рисков и эскалации», — указано в сообщении минобороны Британии.

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