Москва, 26 сентября, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Гуманитарный груз центра «Наследие» переправлен в Донбасс в рамках благотворительной акции, сообщили в пресс-службе организации.

Mil.ru Погрузка гуманитарной помощи

В рамках благотворительной программы «Трапеза» в ДНР и ЛНР направлены более пяти тонн освежающих газированных напитков и мультифруктовых соков, свободных от искусственных добавок, красителей и консервантов, на сумму 456 796,94 рублей общим количеством почти восемь тысяч штук.

Отмечается, что помощь оказана при участии и содействии Троице-Одигитриевского ставропигиального женского монастыря Зосимова Пустынь.