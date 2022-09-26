Киев, 26 сентября 2022, 20:53 — REGNUM Мы успешно строили армию для локальных конфликтов, но сейчас нам нужен другой тип армии — массовая армия. Об этом 26 сентября в интервью ИА REGNUM заявил военный обозреватель, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.
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По мнению эксперта, такой тип армии был выстроен успешно, армия успешно выполняла задачи в Сирии, практически бескровно взяла Крым, проведя тщательно подготовленную и успешную операцию.
Армия в составе «северного ветра» принимала участие в разгроме ВСУ — в артиллерийской битве под Зеленопольем, в иловайском и дебальцевском котлах с июля 2014 по 2015 год, напомнил Крамник.
Напомним, что с 24 февраля 2022 года Армия России проводит на территории бывш. УССР специальную военную операцию.
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