Киев, 26 сентября, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Мы успешно строили армию для локальных конфликтов, но сейчас нам нужен другой тип армии — массовая армия. Об этом 26 сентября в интервью ИА REGNUM заявил военный обозреватель, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России: новый этап — все новости»

«Мы в принципе строили другую армию — армию для локальных конфликтов и относительно небольших войн», — заявил эксперт.

По мнению эксперта, такой тип армии был выстроен успешно, армия успешно выполняла задачи в Сирии, практически бескровно взяла Крым, проведя тщательно подготовленную и успешную операцию.

Армия в составе «северного ветра» принимала участие в разгроме ВСУ — в артиллерийской битве под Зеленопольем, в иловайском и дебальцевском котлах с июля 2014 по 2015 год, напомнил Крамник.

«К локальным конфликтам, к коротким или длительным, но маломасштабным боевым действиям наша армия готовилась. Это был общий тренд: практически все вооружённые силы в мире готовились именно к таким вот не затяжным конфликтам. Сейчас мы столкнулись с необходимостью вести классическую долгую конвенциональную войну с использованием обычных вооружений, и нам оказалась нужна массовая армия» — заключил эксперт.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года Армия России проводит на территории бывш. УССР специальную военную операцию.