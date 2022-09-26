Нижний Новгород, , 20:43 — REGNUM Жители Нижегородской области, которые мобилизовались 24 сентября Ленинским районным военкоматом и отправились в Брянск, в полном составе вернулись обратно. Об этом в интервью «ГТРК-Нижний Новгород» рассказал председатель Нижегородской областной всероссийской молодежной организации «Наследие» Павел Массов.

Осознал ошибку Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР

Причиной возвращения мобилизованных Массов назвал «слишком большой наплыв людей».

«Военнослужащие были отпущены ввиду слишком большого числа граждан, которые подлежат мобилизации во вторую волну (35–45 лет) по определенным военно-учетным специальностям и званиям. Мобилизованные вернулись домой полным составом 25 сентября», — цитирует главу молодежной организации портал «В городе N».

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