Вашингтон, , 23:22 — REGNUM В Госдепартаменте США заявили, что Америка приветствует освобождение нескольких «политических заключëнных» в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

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В Госдепе указали, что освобождение политзаключëнных является «шагом в правильном направлении», однако «слишком много политических заключенных» продолжают находиться за решеткой в Белоруссии.

В ведомстве также призвали к «немедленному и безусловному» освобождению всех, кто, по мнению США, является политзаключëнными в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе на свободу вышел журналист белорусской службы «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Олег Груздилович, который провел в заключении девять месяцев за участие в акциях белорусской оппозиции.