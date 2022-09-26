Новосибирск, 26 сентября, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Это то событие, которого мы все ждали. Так прокомментировал голосование по воссоединению Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик с Россией депутат Государственной думы, заслуженный врач России Олег Иванинский («Единая Россия»), который сейчас находится в командировке в ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«И, наверное, больше всего его ждали жители многострадальных территорий, — написал он в своём телеграм-канале. — Очень важно сегодня принести мир в эти города и единственный путь — это восстановление исторической справедливости. Мы должны покончить с нацизмом, и проведение референдума — это важнейший этап в нашей истории. Безусловно, безопасность жителей — важнейшая задача».

По его данным, в четвёртый день голосования в Беловодском районе Луганской Народной Республики «хороший результат, хорошие цифры». Он «убеждён, что завтра, в последний день голосования, мы увидим истинное желание людей вернуться в Россию».