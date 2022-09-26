Москва, , 20:40 — REGNUM В Госдуме предполагают, что президент России Владимир Путин даст ответ на итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях 30 сентября.

Андрей Гурулёв Zabkray.er.ru

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"Предполагаю, что ответ на опубликование результатов референдумов будет в пятницу, когда президент выступит перед Федеральным Собранием», — отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Владимир Путин 30 сентября обратится с посланием к Федеральному собранию.

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