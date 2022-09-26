Москва, , 20:34 — REGNUM Популярный певец Сергей Лазарев объяснил, почему его музыкальное шоу необходимо на фоне частичной мобилизации. Соответствующий пост он разместил в личном телеграм-канале.

Сергей Лазарев © Пресс-служба фестиваля

«Понимаю, что сейчас царит иная новостная повестка, и даже думал о целесообразности проведения концертов. Думаю, такие выступления очень нужны и даже необходимы на данный момент. Просто, чтобы не сойти с ума и отвлечь себя от тяжелых новостей. Для меня это важно, как и для моих многочисленных поклонников!», — написал музыкант. Лазарев также призвал своих подписчиков «верить в доброе и хорошее».

Ранее Сергей Лазарев отменил свой концерт в Анапе. По словам артиста, отмена выступления связана с его участием в съёмках телепроекта «Шоу Аватар», а также с тяжёлой логистической ситуацией в Краснодарском крае.

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