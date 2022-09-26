Вологда, 26 сентября, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Из Вологодской области в Вооруженные силы РФ мобилизовали 788 человека. Среди отправленных в учебные части — 41 офицер. План по мобилизации удалось выполнить на 36,6%. Об этом сообщил заместитель губернатора Эдуард Зайнак.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Всего Вологодской области предстоит призвать 2129 человек, в том числе 181 офицер, для чего необходимо оповестить 4800 граждан, пребывающих в запасе. Мобилизованные подлежат отправке для комплектования подразделений в город Кострому», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми выделят деньги на экипировку мобилизованных.