Киев, , 20:38 — REGNUM Российской армии хватит танков и пушек, но может возникнуть дефицит сложных в техническом отношении средств. Об этом 26 сентября в интервью ИА REGNUM заявил военный обозреватель, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Оружия и «чёрного железа» (танки, пушки) — хватит. На подготовку чего-то необходимого из этого списка потребуется от нескольких недель до нескольких месяцев, т. к. оно находится на базах в разном состоянии», — заявил эксперт.

Что-то из этих вооружений потребует небольшого ремонта, что-то — капитального, часть техники устарела и потребует нового оборудования, полагает Крамник.

«Собака зарыта в том, что если «чёрного железа» нам должно хватить с учётом ограниченного характера мобилизации (и даже еще останется), то таких сложных в техническом отношении вещей, как современное оборудование для разведки, связи, систем управления и тому подобных вещей с большой долей электроники нам взять, по большому счёту, неоткуда», — заключил эксперт.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года ВС РФ в соответствии с Указом президента России проводят на территории России специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации.