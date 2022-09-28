28 сентября 2022 | Время чтения 5 мин

Александр Погожев, , 10:32 — REGNUM ***

Донецк. 10 сентября 2022 года, Суббота, 17:52

Бахает с небольшой периодичностью. Прилёты в Кировском и Петровском районах. С утра на рынке возле железнодорожного вокзала погиб человек. Снаряд прилетел в отдел с лакокрасочными товарами. В Донецк я приехал чётко по расписанию в 12:00. С некоторыми пассажирами две недели назад я возвращался из Донецка в Ставрополь. Люди уезжают от обстрелов к родственникам и близким хотя бы на две недели, чтобы отдохнула нервная система.

У некоторых заметна заторможенность речи, некоторые заикаются. На обеих границах «Успенки» мы провели около часа. Сразу после пересечения границы связь российских мобильных операторов прекращает работать. Поэтому я переключился на местный «Феникс». Пока я ехал, читал новости. Союзные войска отступали из Купянска, Изюма, а жители бегут от возвращающегося фашистского режима через Сватово на границу с Белгородом.

На завтра у нас запланирована поездка в Святогорск.

Такую запись я сделал в дневнике в первый день осенней командировки в Донбасс.

Въезд в Красный Лиман Александр Погожев © ИА REGNUM

Памятный знак советским воинам — работникам мебельного комбината, Кременная Александр Погожев © ИА REGNUM

Флаг Донецкой Народной Республики Александр Погожев © ИА REGNUM

Сгоревшая военная техника Александр Погожев © ИА REGNUM

На следующий день добрались мы лишь до Красного Лимана, где на обратном пути рядом с нами прилетел снаряд. Хорошо, что нам удалось оставить гуманитарный груз в администрации города.

Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана Александр Погожев © ИА REGNUM

Житель Красного Лимана Александр Погожев © ИА REGNUM

Красный Лиман Александр Погожев © ИА REGNUM

В этот день мы сделали много добрых дел: раздавали военным сигареты, подвозили местных жителей. Оказание даже небольшой помощи людям делает пребывание в Донбассе более осмысленным.

Енакиево Александр Погожев © ИА REGNUM

В окрестностях Енакиево Александр Погожев © ИА REGNUM

Следующий мой гуманитарный выезд был в шахтерский поселок Тошковка. Там я увидел все последствия боев за мирное небо над головой. Пока союзные войска не выбили бандеровцев, на головы местных жителей в прямом смысле сыпались с неба мины.

Выяснилось, что у многих местных жителей есть проблемы с оформлением документов.

Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка в Тошковке Александр Погожев © ИА REGNUM

Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка в Тошковке Александр Погожев © ИА REGNUM Жители Тошковки ограждают неразорвавшиеся снаряды автомобильными покрышками Александр Погожев © ИА REGNUM

Часовня в Тошковке также подверглась обстрелам Александр Погожев © ИА REGNUM

Жители посёлка Тошковка Александр Погожев © ИА REGNUM

Тошковка Александр Погожев © ИА REGNUM

Интербригада в разрушенной Тошковке Александр Погожев © ИА REGNUM

Разрушенный дом в Тошковке Александр Погожев © ИА REGNUM

Раздача гуманитарной помощи в Тошковке Александр Погожев © ИА REGNUM

Жители посёлка Тошковка Александр Погожев © ИА REGNUM

Разрушенные обстрелами корпуса шахты «Тошковская» Александр Погожев © ИА REGNUM

Тем временем Донецк, Горловка и другие населенные пункты ежедневно подвергались усиленным обстрелам со стороны ВСУ. Мы с коллегой из Венесуэлы Алехандро Кирком стали живыми свидетелями того ужаса, который испытывает человек во время артобстрела. 17 сентября, когда мы снимали горящую машину на площади Ленина в Донецке, рядом с нами разорвался натовский снаряд 155 мм, который выпустили из французского орудия «Цезарь». Алехандро ранило осколком, но несмотря на серьёзное ранение, он быстро выписался и принялся за работу.

Обстрел центра Донецка Александр Погожев © ИА REGNUM

Раненый венесуэльский журналист Алехандро Кирк Александр Погожев © ИА REGNUM

После ранения Александр Погожев © ИА REGNUM

Женщина, пострадавшая от обстрела Донецка Александр Погожев © ИА REGNUM

Григорий Викторович Лобанов, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии экстренных ситуаций ФИПО ДОННМУ им. М. Горького, лауреат Государственной премии, полный кавалер Шахтерской славы, д. м. н., профессор Александр Погожев © ИА REGNUM

Донецкие врачи за работой Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник скорой помощи Александр Погожев © ИА REGNUM

Обстрелы Донецка продолжались, счёт жертвам ежедневно рос. Особенно жестоким убийством мирного населения стал трагичный день 19 сентября. В самый час пик бандеровцы ударили по площади Бакинских комиссаров. 16 погибших и 3 раненых. В этот самый день в 1918 году с 19 на 20 сентября были расстреляны 26 бакинских комиссаров. Террористы проявили невероятный цинизм и продолжили его проявлять дальше. Особенно после того, как все республики объявили о проведении референдума.

Скорая помощь помогает раненому человеку, пострадавшему от обстрела Донецка Александр Погожев © ИА REGNUM

Обстрел администрации ДНР в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка Александр Погожев © ИА REGNUM

Мужчина со своей раненой в результате обстрела собакой Александр Погожев © ИА REGNUM

Жилой дом в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Результат прилёта 150-го калибра в торец здания Донецкого университета Александр Погожев © ИА REGNUM

В подвале дома, где разместилась интербригада. Ребята спят на деревянных поддонах Александр Погожев © ИА REGNUM

В мою прошлую поездку в Донбасс местные жители скептически относились к тому, что скоро будет референдум. Они устали ждать, надеяться, верить. Выступление президента РФ Владимира Владимировича Путина, объявление о проведении референдума вдохнуло в жителей Донбасса новые силы, волю к победе, желание жить. А вместе с тем и страх за свою жизнь. Все понимали, что теперь обстрелы участятся.

Последствия прилёта «Химарса» в жилой дом Северодонецка Александр Погожев © ИА REGNUM

Мариуполь Александр Погожев © ИА REGNUM

Во дворе дома в Мариуполе Александр Погожев © ИА REGNUM Сгоревшие автомобили после обстрела Александр Погожев © ИА REGNUM

Мариуполь Александр Погожев © ИА REGNUM

Живут люди. Мариуполь Александр Погожев © ИА REGNUM

Мариуполь Александр Погожев © ИА REGNUM

Во дворе дома в Мариуполе Александр Погожев © ИА REGNUM

Быт Александр Погожев © ИА REGNUM Быт в одном из домов Мариуполя Александр Погожев © ИА REGNUM

Мариуполь Александр Погожев © ИА REGNUM

Миссионеры в Донбассе Александр Погожев © ИА REGNUM

Миссионеры в Донбассе Александр Погожев © ИА REGNUM

Священник разговаривает с жительницей Мариуполя Александр Погожев © ИА REGNUM

Во дворе жилого дома в Мариуполе Александр Погожев © ИА REGNUM

Запугивание и убийство мирных жителей бандеровцами продолжалось. С не меньшей жестокостью террористы ВСУ вновь обстреляли центр Донецка и ударили по Центральному крытому рынку, уничтожив автобус, пассажиров и мимо проходящих пешеходов.

Последствия обстрела крытого рынка в центре Донецка Александр Погожев © ИА REGNUM

Цель ВСУ - мирные жители. Последствия прилёта в пассажирский автобус Александр Погожев © ИА REGNUM

В автобусе были люди Александр Погожев © ИА REGNUM

Фиксация места военного преступления Александр Погожев © ИА REGNUM

В Херсоне бандеровцы нанесли удар по гостинице, в которой жили журналисты, ударили по магазину в ЛНР в Старобельске, бьют по сёлам и небольшим населенным пунктам. Идёт запугивание уничтожением.

Заминированный укронацистами многоквартирный дом в Северодонецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Многоквартирный дом в Северодонецке, в котором укрывались укронацисты Александр Погожев © ИА REGNUM

Укронацисты укрывались в многоквартирных домах с людьми Александр Погожев © ИА REGNUM

Лисичанск Александр Погожев © ИА REGNUM Сгоревшие в результате обстрела автомобили Александр Погожев © ИА REGNUM

Ясиноватский машиностроительный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Всё это не сломило жителей Донбасса. Несмотря на то, что чем ближе окончание референдума, тем с большей яростью проводятся обстрелы, они голосуют за воссоединение с Россией, за возвращение в объятия Родины. С большим восторгом они восприняли новость о проведении частичной мобилизации.

Вечный огонь в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Площадь Ленина, Донецк Александр Погожев © ИА REGNUM

Утро в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Граффити в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Корпус Донецкого университета Александр Погожев © ИА REGNUM «Возродим Донбасс!» Александр Погожев © ИА REGNUM

«Встань на защиту Родины!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Донецк Александр Погожев © ИА REGNUM

Река Кальмиус. Вид с проспекта Ильича, Донецк Александр Погожев © ИА REGNUM

Они готовы ждать и терпеть, не сдавая ни пяди земли противнику.