Александр Погожев,
28 сентября 2022, 10:32 — REGNUM ***
Донецк. 10 сентября 2022 года, Суббота, 17:52
Бахает с небольшой периодичностью. Прилёты в Кировском и Петровском районах. С утра на рынке возле железнодорожного вокзала погиб человек. Снаряд прилетел в отдел с лакокрасочными товарами. В Донецк я приехал чётко по расписанию в 12:00. С некоторыми пассажирами две недели назад я возвращался из Донецка в Ставрополь. Люди уезжают от обстрелов к родственникам и близким хотя бы на две недели, чтобы отдохнула нервная система.
У некоторых заметна заторможенность речи, некоторые заикаются. На обеих границах «Успенки» мы провели около часа. Сразу после пересечения границы связь российских мобильных операторов прекращает работать. Поэтому я переключился на местный «Феникс». Пока я ехал, читал новости. Союзные войска отступали из Купянска, Изюма, а жители бегут от возвращающегося фашистского режима через Сватово на границу с Белгородом.
На завтра у нас запланирована поездка в Святогорск.
Такую запись я сделал в дневнике в первый день осенней командировки в Донбасс.
Въезд в Красный Лиман
Александр Погожев © ИА REGNUM
Памятный знак советским воинам — работникам мебельного комбината, Кременная
Александр Погожев © ИА REGNUM
Флаг Донецкой Народной Республики
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сгоревшая военная техника
Александр Погожев © ИА REGNUM
На следующий день добрались мы лишь до Красного Лимана, где на обратном пути рядом с нами прилетел снаряд. Хорошо, что нам удалось оставить гуманитарный груз в администрации города.
Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана
Александр Погожев © ИА REGNUM
Житель Красного Лимана
Александр Погожев © ИА REGNUM
Красный Лиман
Александр Погожев © ИА REGNUM
В этот день мы сделали много добрых дел: раздавали военным сигареты, подвозили местных жителей. Оказание даже небольшой помощи людям делает пребывание в Донбассе более осмысленным.
Енакиево
Александр Погожев © ИА REGNUM
В окрестностях Енакиево
Александр Погожев © ИА REGNUM
Следующий мой гуманитарный выезд был в шахтерский поселок Тошковка. Там я увидел все последствия боев за мирное небо над головой. Пока союзные войска не выбили бандеровцев, на головы местных жителей в прямом смысле сыпались с неба мины.
Выяснилось, что у многих местных жителей есть проблемы с оформлением документов.
Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка в Тошковке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка в Тошковке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Жители Тошковки ограждают неразорвавшиеся снаряды автомобильными покрышками
Александр Погожев © ИА REGNUM
Часовня в Тошковке также подверглась обстрелам
Александр Погожев © ИА REGNUM
Жители посёлка Тошковка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тошковка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Интербригада в разрушенной Тошковке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенный дом в Тошковке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Раздача гуманитарной помощи в Тошковке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Жители посёлка Тошковка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разрушенные обстрелами корпуса шахты «Тошковская»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тем временем Донецк, Горловка и другие населенные пункты ежедневно подвергались усиленным обстрелам со стороны ВСУ. Мы с коллегой из Венесуэлы Алехандро Кирком стали живыми свидетелями того ужаса, который испытывает человек во время артобстрела. 17 сентября, когда мы снимали горящую машину на площади Ленина в Донецке, рядом с нами разорвался натовский снаряд 155 мм, который выпустили из французского орудия «Цезарь». Алехандро ранило осколком, но несмотря на серьёзное ранение, он быстро выписался и принялся за работу.
Обстрел центра Донецка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Раненый венесуэльский журналист Алехандро Кирк
Александр Погожев © ИА REGNUM
После ранения
Александр Погожев © ИА REGNUM
Женщина, пострадавшая от обстрела Донецка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Григорий Викторович Лобанов, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии экстренных ситуаций ФИПО ДОННМУ им. М. Горького, лауреат Государственной премии, полный кавалер Шахтерской славы, д. м. н., профессор
Александр Погожев © ИА REGNUM
Донецкие врачи за работой
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник скорой помощи
Александр Погожев © ИА REGNUM
Обстрелы Донецка продолжались, счёт жертвам ежедневно рос. Особенно жестоким убийством мирного населения стал трагичный день 19 сентября. В самый час пик бандеровцы ударили по площади Бакинских комиссаров. 16 погибших и 3 раненых. В этот самый день в 1918 году с 19 на 20 сентября были расстреляны 26 бакинских комиссаров. Террористы проявили невероятный цинизм и продолжили его проявлять дальше. Особенно после того, как все республики объявили о проведении референдума.
Скорая помощь помогает раненому человеку, пострадавшему от обстрела Донецка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Обстрел администрации ДНР в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мужчина со своей раненой в результате обстрела собакой
Александр Погожев © ИА REGNUM
Жилой дом в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Результат прилёта 150-го калибра в торец здания Донецкого университета
Александр Погожев © ИА REGNUM
В подвале дома, где разместилась интербригада. Ребята спят на деревянных поддонах
Александр Погожев © ИА REGNUM
В мою прошлую поездку в Донбасс местные жители скептически относились к тому, что скоро будет референдум. Они устали ждать, надеяться, верить. Выступление президента РФ Владимира Владимировича Путина, объявление о проведении референдума вдохнуло в жителей Донбасса новые силы, волю к победе, желание жить. А вместе с тем и страх за свою жизнь. Все понимали, что теперь обстрелы участятся.
Последствия прилёта «Химарса» в жилой дом Северодонецка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мариуполь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Во дворе дома в Мариуполе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сгоревшие автомобили после обстрела
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мариуполь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Живут люди. Мариуполь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мариуполь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Во дворе дома в Мариуполе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Быт
Александр Погожев © ИА REGNUM
Быт в одном из домов Мариуполя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мариуполь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Миссионеры в Донбассе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Миссионеры в Донбассе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Священник разговаривает с жительницей Мариуполя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Во дворе жилого дома в Мариуполе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Запугивание и убийство мирных жителей бандеровцами продолжалось. С не меньшей жестокостью террористы ВСУ вновь обстреляли центр Донецка и ударили по Центральному крытому рынку, уничтожив автобус, пассажиров и мимо проходящих пешеходов.
Последствия обстрела крытого рынка в центре Донецка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цель ВСУ - мирные жители. Последствия прилёта в пассажирский автобус
Александр Погожев © ИА REGNUM
В автобусе были люди
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фиксация места военного преступления
Александр Погожев © ИА REGNUM
В Херсоне бандеровцы нанесли удар по гостинице, в которой жили журналисты, ударили по магазину в ЛНР в Старобельске, бьют по сёлам и небольшим населенным пунктам. Идёт запугивание уничтожением.
Заминированный укронацистами многоквартирный дом в Северодонецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Многоквартирный дом в Северодонецке, в котором укрывались укронацисты
Александр Погожев © ИА REGNUM
Укронацисты укрывались в многоквартирных домах с людьми
Александр Погожев © ИА REGNUM
Лисичанск
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сгоревшие в результате обстрела автомобили
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ясиноватский машиностроительный завод
Александр Погожев © ИА REGNUM
Всё это не сломило жителей Донбасса. Несмотря на то, что чем ближе окончание референдума, тем с большей яростью проводятся обстрелы, они голосуют за воссоединение с Россией, за возвращение в объятия Родины. С большим восторгом они восприняли новость о проведении частичной мобилизации.
Вечный огонь в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Площадь Ленина, Донецк
Александр Погожев © ИА REGNUM
Утро в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Граффити в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Корпус Донецкого университета
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Возродим Донбасс!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Встань на защиту Родины!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Донецк
Александр Погожев © ИА REGNUM
Река Кальмиус. Вид с проспекта Ильича, Донецк
Александр Погожев © ИА REGNUM
Они готовы ждать и терпеть, не сдавая ни пяди земли противнику.
Осеннее утро в Донбассе
Александр Погожев © ИА REGNUM