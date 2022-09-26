Йошкар-Ола, , 20:29 — REGNUM В связи с мобилизацией возникла обширная проблема, которая касается всех предпринимателей. В случае получения предпринимателем повестки передать бизнес в надежные руки просто невозможно, обратил внимание депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ), избранный от Марий Эл.

Сергей Казанков Duma.gov.ru

«Предпринимателей по повестке вызывают в военкомат буквально на следующий день или через день. Что делать в этом случае с производством, совершенно непонятно. Если читать закон буквально, нельзя даже оформлять доверительное управление», — написал парламентарий в своем telegram-канале.

Он также указал, что в соответствии с федеральным законом, военнослужащие не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.

«Обратившиеся ко мне производственники прямо говорят, что экономике не так страшны западные санкции, как неразбериха и непродуманные действия в ходе мобилизации», — подчеркнул депутат.

Казанков полагает, что эта проблема требует оперативного решения. Он собирается поднять данный вопрос на пленарном заседании Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Казанков говорил, что группа коммунистов разработала законопроект, предполагающий ввести ответственность для должных лиц «за направление в зону боевых действий неподготовленных военнослужащих» и «нехватку у них полноценной экипировки, одежды и других материальных запасов».