Москва, , 20:28 — REGNUM Одной из улиц на западе Москвы будет присвоено имя бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщил 26 сентября новый руководитель партии Леонид Слуцкий.

Владимир Жириновский Иван Шилов © ИА REGNUM

«На Западе Москвы появится улица имени Владимира Вольфовича Жириновского! Соответствующее постановление подписано мэром столицы Сергеем Собяниным», — написал он в своём Telegram-канале.

Слуцкий уточнил, что улица Жириновского пройдёт от Нежинской улицы вдоль Долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское.

«ЛДПР благодарит и выражает огромную признательность правительству Москвы за увековечивание памяти основателя нашей партии», — написал руководитель партии.

Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после тяжёлой болезни.