Новосибирск, 26 сентября, 2022, 20:26 — ИА Регнум. В Новосибирске суд приговорил местную жительницу к штрафу за дискредитирующее Вооруженные силы России стихотворение. Это следует из информации на сайте Советского районного суда города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В соцсетях

Дело об административном правонарушении было возбуждено после публикации в социальных сетях.

Женщина в мае 2022 года опубликовала стихотворение о ситуации на территории бывш. УССР, «искажающее и дискредитирующее задачи по использованию Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации и сами Вооруженные силы Российской Федерации».

Постановлением суда женщина признана виновной, ей назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.

По данным сайта «Континент Сибирь», это уже третье административное дело в отношении женщины. Ранее она была два раза оштрафована по статье о дискредитации ВС РФ на общую сумму 70 тысяч рублей.