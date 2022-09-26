Киев, , 23:43 — REGNUM Прежде всего Армия Россия нуждается в технических специалистах. Об этом 26 сентября в интервью ИА REGNUM заявил военный обозреватель, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Исходя из наблюдений, могу предположить, что это сложные технические специальности — танкисты, артиллеристы, специалисты по связи, специалисты по разведке, и т.ч. по военно-технической разведке. Это медики и водители, без которых армия в принципе не живет», — заявил эксперт.

Чем больше армия, тем больше их потребуется, полагает Крамник.

Также, по его мнению, очень нужны тыловики, о которых мало говорят, но им потребуется много всего, начиная с провианта.

«Если считать, что взрослый мужчина съедает в день 2 килограмма еды, то на группировку в 300 тыс. человек будет требоваться 600 тонн еды в день. И это только еды! Какая-то часть мобилизованных специалистов должна быть из тыловых специалистов, которые и обеспечат эти 600 тонн еды в день, не считая всего остального» — заключил эксперт.

Напомним, что ранее, 21 сентября 2022 года, президент России обнародовал Указ о проведении в России частичной мобилизации.