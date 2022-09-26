Сыктывкар, 26 сентября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба дал поручение республиканскому правительству полностью экипировать мобилизованных. Об этом он рассказал в видеообращении.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Утянем ремни, сократим расходы на социальный блок, но ребят экипируем, будем отправлять их в полной боевой готовности», — заявила Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми создали центр помощи ошибочно мобилизованным.