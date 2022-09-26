Ижевск, , 20:18 — REGNUM На место стрельбы в школу №88 в Ижевске первый наряд полиции прибыл через три минуты после получения сигнала о происшествии. Об этом журналистам сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

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«Все, что по закону, мы сделали. И кнопка, и первый наряд прибыл через три минуты, и охрана полностью была», — цитирует главу региона ТАСС. Бречалов добавил, что прибывшие правоохранители уже через три минуты загоняли нападавшего на четвертый этаж.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе Ижевска №88 погибли, по последним данным, 15 человек, еще 24 — были ранены. Нападавший состоял на психиатрическом учете, после нападения он покончил с собой. Он являлся выпускником этой школы 1988 года.

12 пострадавших в результате сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Состояние остальных раненых оценивается как средней степени тяжести. Расследование уголовного дела передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

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