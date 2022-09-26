Нижний Новгород, 26 сентября, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Идею о привлечении к воинской службе людей, получивших в течение последних 10 лет российское гражданство, одобрили 68% нижегородцев. Об этом 26 сентября написали нижегородские СМИ со ссылкой на соцопрос сервиса SuperJob.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По данным исследователей, 7 из 10 нижегородцев «поддержали идею обязательной воинской службы иммигрантов из стран Туркестана».

«68% нижегородцев высказались в поддержку этой инициативы. Они отметили, что любой гражданин страны должен исполнять долг перед ней, кроме того, мигранты получают такие же социальные выплаты и льготы, как коренные россияне, поэтому обязаны служить. Чаще всего эту идею поддерживали жители старше 45 лет (76%), реже всего — нижегородцы моложе 34 лет (51%). Среди респондентов 12% выступили против подобной инициативы. Нижегородцы отметили, что сомневаются в законности инициативы и боеспособности такой категории призывников, многие из которых не знают русского языка и не имеют образования. Также опрошенные не считают гуманной идею лишать гражданства семьи мигрантов», — уточнил портал «В городе N».

Предложение о привлечении выходцев из стран Туркестана, получивших гражданство России разрабатывает совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ. К воинской службе предлагается привлекать мигрантов, получивших российское гражданство в течение последних 10 лет, а за отказ — лишать их и членов их семьи гражданства».

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