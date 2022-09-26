Франкфурт-на-Майне, Германия, 26 сентября, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Европейский центральный банк (ЕЦБ) допускает сокращение ВВП стран еврозоны в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года. Об этом заявила 26 сентября глава финансового регулятора Кристин Лагард.

World Economic Forum Кристин Лагард

В ходе выступления в профильном комитете Европарламента она отметила, что в ближайшие кварталы в еврозоне ожидается «существенное замедление экономической активности». Основными причинами этого послужат высокая инфляция, ухудшение ситуации со спросом на услуги и глобальным спросом, а также высокая неопределённость.

Лагард напомнила, что базовый сценарий ЕЦБ предусматривает рост ВВП еврозоны в 2023 году на 0,9%, однако неблагоприятный сценарий, часть элементов которого, по её словам, уже реализовались, предполагает рецессию в 0,9%.

Станет ли в целом 2023-й годом рецессии, «покажет будущее», сказала глава ЕЦБ. По её словам, на сегодняшний день можно с уверенностью говорить только о том, что «это будет трудный год».

Напомним, ранее сегодня Кристин Лагард сообщила, что Европейский центральный банк намерен продолжить повышать базовую процентную ставку на ближайших заседаниях совета управляющих.