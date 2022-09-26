Челябинск, , 20:14 — REGNUM В Челябинске Центральный райсуд вынес приговор заместителю главврача горбольницы №2, обвинявшемуся в халатности. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следователей, 31 октября 2020 года в ковидном госпитале произошёл взрыв на кислородной станции. Следствие посчитало, что за это несёт ответственность замглавврача. Было возбуждено уголовное дело.

Суд признал медика виновным и оштрафовал его на 400 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября 2020 года на кислородной станции произошёл пожар и взрыв. Жертв не было.