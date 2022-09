Нью-Йорк, США, , 20:12 — REGNUM Телеканал HBO опубликовал первый трейлер будущего сериала «Одни из нас» на основе популярной видеоигры The Last of Us. Ролик был выложен 26 сентября на портале Deadline.

The Last of Us Кадр из игры «The Last of Us»

Авторы шоу приурочили выпуск тизера к празднованию так называемого «Дня The Last of Us», который ежегодно отмечает студия Naughty Dog, занимавшаяся разработкой игры. В ролике они показали сцены, в которых герои Педро Паскаля (Джоэл) и Беллы Рамзи (Элли) переживают ситуацию апокалипсиса.

Напомним, премьера сериала «Одни из нас» запланирована на 2023 год. Реализацией проекта шоу руководят Крейг Мейзин («Чернобыль») и со-президент Naughty Dog Нил Дракманн.

