Вашингтон, 26 сентября 2022, 20:22 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вновь перенесло запуск к Луне сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion, чтобы защитить аппарат от надвигающегося урагана «Йен», сообщает 26 сентября Reuters.

NASA. Космический центр имени Кеннеди
NASA. Космический центр имени Кеннеди

Согласно прогнозам, ураган обрушится на космический центр имени Кеннеди в конце этой недели.

«Это решение позволяет сотрудникам уделить время своим семьям и защитить интегрированную систему ракеты и космического аппарата», — говорится в заявлении управления.

Напомним, что дата запуска была перенесена с запланированного ранее 23 сентября на 27 сентября в связи с необходимостью проведения ряда дополнительных тестов. Предыдущие попытки осуществить запуск ракеты-носителя с кораблём Orion были предприняты NASA 29 августа и 3 сентября. Оба раза старты отменяли после выявления утечки водорода при заправке ракеты.

По мнению специалистов, утечки были вызваны проблемами с заправочным оборудованием, а не свидетельствуют о неисправностях ракеты.

Предстоящая миссия станет первой в рамках американской лунной программы «Артемида». В ходе этой миссии корабль Orion должен выйти на орбиту Луны в беспилотном режиме, пробыть там несколько дней и вернуться на Землю. Второй миссией по этой программе должен стать пилотируемый облёт Луны, третья предусматривает высадку астронавтов на её поверхность.

В середине 2030-х годов на этом корабле планируется отправить астронавтов к Марсу.