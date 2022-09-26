Вашингтон, 26 сентября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вновь перенесло запуск к Луне сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion, чтобы защитить аппарат от надвигающегося урагана «Йен», сообщает 26 сентября Reuters.

NASA. Космический центр имени Кеннеди

Согласно прогнозам, ураган обрушится на космический центр имени Кеннеди в конце этой недели.

«Это решение позволяет сотрудникам уделить время своим семьям и защитить интегрированную систему ракеты и космического аппарата», — говорится в заявлении управления.

Напомним, что дата запуска была перенесена с запланированного ранее 23 сентября на 27 сентября в связи с необходимостью проведения ряда дополнительных тестов. Предыдущие попытки осуществить запуск ракеты-носителя с кораблём Orion были предприняты NASA 29 августа и 3 сентября. Оба раза старты отменяли после выявления утечки водорода при заправке ракеты.

По мнению специалистов, утечки были вызваны проблемами с заправочным оборудованием, а не свидетельствуют о неисправностях ракеты.

Предстоящая миссия станет первой в рамках американской лунной программы «Артемида». В ходе этой миссии корабль Orion должен выйти на орбиту Луны в беспилотном режиме, пробыть там несколько дней и вернуться на Землю. Второй миссией по этой программе должен стать пилотируемый облёт Луны, третья предусматривает высадку астронавтов на её поверхность.

В середине 2030-х годов на этом корабле планируется отправить астронавтов к Марсу.