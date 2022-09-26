Москва, , 20:08 — REGNUM Улица имени сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского появится в Москве, сообщили в партии.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Улица Жириновского (такое ее официальное название) будет идти от Нежинской улицы вдоль Долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское», — сообщил нынешний лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

По его словам, такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Улица Жириновского находится недалеко от дома, где он прожил много лет.

«Здесь его часто видели и многие соседи хорошо знали, поблизости была 814-я школа, где расположен родной избирательный участок основателя ЛДПР», — отметили в партии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

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