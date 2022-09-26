Новосибирск, , 20:09 — REGNUM Воссоединение Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик с Россией позволит стране закрепиться ближе к Европе и не дать НАТО продвинуться на восток. Такое мнение высказал председатель совета ветеранов Новосибирской области и бывший член Совета Федерации Виктор Леонов.

НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я думаю, если сегодня идёт операция по освобождению Донецкой и Луганской Республик, то уже нет смысла что-то обсуждать. Нужно услышать волеизъявление самих людей, жителей этих республик и областей. Если они хотят, то нужно принять их желание, тем более что это исконно русские земли, — приводит редакция «Вести Новосибирск» мнение Леонова. — Нам нужно заботиться о внешней политике. Это, несомненно, отодвинет порог присутствия НАТО в Европе и, соответственно, нам надо закрепиться на этих территориях, чтобы в конечном итоге не дать подойти НАТО».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что конгресс США согласился выделить ещё $12 млрд киевскому режиму. Это быо сделано в ответ на просьбу администрации президента Джо Байдена.

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