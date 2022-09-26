Москва, 26 сентября 2022, 20:07 — REGNUM Госдума в ближайшее время рассмотрит поправки, в которых предлагается отменить пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг людям, которые будут призваны на службу в рамках частичной мобилизации, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»).

Счёт за ЖКХ
Счёт за ЖКХ
Дарья Антонова

«Хорошие новости пришли под вечер. Минстрой поддержал предложение по отмене пеней за неоплату ЖКХ мобилизованным гражданам. Соответствующие поправки в ближайшее время рассмотрим в Государственной думе», — отметил Якубовский в своем телеграм-канале.

Парламентарий напомнил, что ранее такое предложение он направлял в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Госдума планирует рассмотреть поправки, защищающие трудовые права мобилизованных и участников специальной военной операции на территории бывшей УССР.

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