Москва, 26 сентября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Госдума в ближайшее время рассмотрит поправки, в которых предлагается отменить пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг людям, которые будут призваны на службу в рамках частичной мобилизации, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»).

Дарья Антонова Счёт за ЖКХ

«Хорошие новости пришли под вечер. Минстрой поддержал предложение по отмене пеней за неоплату ЖКХ мобилизованным гражданам. Соответствующие поправки в ближайшее время рассмотрим в Государственной думе», — отметил Якубовский в своем телеграм-канале.

Парламентарий напомнил, что ранее такое предложение он направлял в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Госдума планирует рассмотреть поправки, защищающие трудовые права мобилизованных и участников специальной военной операции на территории бывшей УССР.