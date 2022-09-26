Ижевск, 26 сентября, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Состояние 12 пострадавших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске тяжёлое. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в социальной сети по итогам совещания с главой Минздрава России Михаилом Мурашко. Состояние остальных раненых оценивается как средней степени тяжести.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимационного отделения больницы

На месте происшествия работали 26 медицинских бригад, пострадавших доставляли в 1 РКБ и Республиканскую детскую клиническую больницу. Помощь оказывалась незамедлительно.

«Сейчас под наблюдением врачей в больницах 23 пациента: 21 ребенок, 2 взрослых», — уточнил глава Удмуртии.

По данным пресс-службы Минздрава России, сейчас министр проводит обход пациентов для принятия решения о тактике лечения и необходимости санитарной эвакуации в федеральные центры.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе Ижевска №88 погибли, по последним данным, 15 человек, еще 24 — были ранены. Нападавший состоял на психиатрическом учете, после нападения он покончил с собой. Он являлся выпускником этой школы 1988 года выпуска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом и о хранении и ношении огнестрельного оружия.

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