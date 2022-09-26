Нижний Новгород, 26 сентября, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Осенняя солнечная интерференция может спровоцировать помехи и перебои телевизионного вещания в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном представительстве Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Mirvkartinkah.ru Солнце

Вызванные воздействием Солнца на космическую связь проблемы в эфире могут возникнуть в период с 27 сентября по 20 октября и будут длиться не более 15 минут в сутки.

В РТРС отмечают, что переход на цифровые технологии телевещания существенно снизил влияние солнечной интерференции на работу телесети. Так, в пиковые моменты цифровые радиотелевизионные станции переключаются на прием сигнала с резервного спутника, который в это время не находится в зоне «солнечной засветки.

«Однако, не все приемное пользовательское оборудование способно также оперативно реагировать на изменения. К примеру, телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки, что приводит к замиранию, рассыпанию или полному пропаданию «картинки», — констатируют специалисты.