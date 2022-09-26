Джорджа Мелони заявила, что миру навязали идеологию войны с идентичностью
Рим, 26 сентября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. В мире господствует идеология, которая стремится сделать из человека безликого раба и потребителя, заявила 26 сентября в своём выступлении будущий премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Задав вопрос, почему семья по сути объявлена врагом, Мелони предложила свой ответ:
Она отметила, что ни матерью, ни христианской, ни итальянкой, ни женщиной уже нельзя себя называть. Предложены другие варианты: быть гражданкой «х», гендером «х», родителем №1, родителем №2.
«Потому что если меня превратили в номерок, отняли идентичность и лишили корней, тогда я буду идеальной рабыней, отданной на милость финансовым спекулянтам, — сказала Мелони. — Идеальным потребителем».
Говоря об итогах выборов и о том, почему они вызвали «такой страх» в определённых кругах, Мелони заявила, что «мы не хотим стать номерками, а готовы защищать ценность каждого человека».
Напомним, лидер «Братьев Италии» Мелони возглавит итальянское правительство по итогам прошедших 25 сентября парламентских выборов. Её партия, входящая в правоцентристкую коалицию, набрала больше всего голосов.