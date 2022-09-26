Рим, 26 сентября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. В мире господствует идеология, которая стремится сделать из человека безликого раба и потребителя, заявила 26 сентября в своём выступлении будущий премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Vox España Джорджа Мелони

Задав вопрос, почему семья по сути объявлена врагом, Мелони предложила свой ответ:

«Потому что это наша идентичность. Потому что всё, что составляет нашу суть, сейчас объявляют врагом те, кто хочет нас её лишить и просто превратить в идеальных рабов-потребителей. Вот почему они бьют по нашей национальной, религиозной, гендерной, семейной идентичности».

Она отметила, что ни матерью, ни христианской, ни итальянкой, ни женщиной уже нельзя себя называть. Предложены другие варианты: быть гражданкой «х», гендером «х», родителем №1, родителем №2.

«Потому что если меня превратили в номерок, отняли идентичность и лишили корней, тогда я буду идеальной рабыней, отданной на милость финансовым спекулянтам, — сказала Мелони. — Идеальным потребителем».

Говоря об итогах выборов и о том, почему они вызвали «такой страх» в определённых кругах, Мелони заявила, что «мы не хотим стать номерками, а готовы защищать ценность каждого человека».

Напомним, лидер «Братьев Италии» Мелони возглавит итальянское правительство по итогам прошедших 25 сентября парламентских выборов. Её партия, входящая в правоцентристкую коалицию, набрала больше всего голосов.