Кемерово, 26 сентября, 2022, 19:58 — ИА Регнум. На предприятиях АО «УК «Кузбассразрезуголь» организован переход на новую модель обеспечения работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Главное ее преимущество в создании системного подхода, который упорядочил процесс выдачи СИЗ.

Фото: ugmk.com

В угольной компании снабжение работников спецодеждой и СИЗ передали сторонней организации. Это позволит исключить риски несвоевременного получения работниками спецодежды и средств индивидуальной защиты, увеличить оперативность и доступность процедуры. Для внедрения новой системы на трех филиалах компании — Талдинском, Калтанском, и Краснобродском разрезах — были построены дополнительные специализированные модульные центры выдачи СИЗ. Здания расположены рядом с административно-бытовыми комплексами предприятий. Новые центры оборудованы большим складом, примерочными и емкостями для сбора спецодежды, у которой истек срок годности.

«Мы создали новый сервис для работников, улучшив процедуру получения спецодежды. Выведение данного процесса на аутсорсинг означает переход на предоставление комплексной услуги: прием, маркировка, хранение, выдача и стирка, — комментирует начальник департамента по охране труда и промышленной безопасности АО «УК «Кузбассразрезуголь» Вячеслав Леонов. — Работник компании посещает центр выдачи, где, как в магазине, есть примерочная, чтобы точно подобрать подходящий размер».

На Талдинском, Бачатском, Кедровском, Моховском и Калтанском угольных разрезах и соответствующих управлениях ОСП «Автотранс» работники уже получают спецодежду и СИЗ по новой системе. На Краснобродском разрезе завершается процесс оснащения нового центра необходимым оборудованием, он будет открыт в ближайшее время.

Также для удобства горняков компании-подрядчики в городах присутствия УК «Кузбассразрезуголь» сформировали пять дополнительных мест выдачи спецодежды и средств индивидуальной защиты. Они действуют в Новокузнецке, Калтане, Прокопьевске и Кемерове, еще один пункт в скором времени начнет работать в Белове.