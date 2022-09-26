Вашингтон, , 19:55 — REGNUM Американский актёр Джон Сина попал в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение желаний. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Джон Сина в роли Миротворца Кадр из сериала «Миротворец»

Сина помогает международной благотворительной организации Make-A-Wish, исполняющей желания смертельно больных детей. Отмечается, что с 2002 года актёру удалось исполнить 650 желаний, тем самым установив рекорд.

Напомним, Джон Сина известен благодаря таким кинопроектам, как «Миротворец», «Форсаж-9» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Артист также продолжительное время выступал на ринге в качестве рестлера.

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