Вашингтон, 26 сентября, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Конгресс США согласился выделить еще $12 миллиардов киевскому режиму в ответ на просьбу администрации президента Джо Байдена, сообщает 26 сентября Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Joebiden.com Джо Байден

Ранее в этом месяце Байден попросил Конгресс предоставить Киеву $11,7 млрд в качестве новой чрезвычайной военной и экономической помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон предоставит Киеву $457,5 миллиона на «документирование, расследование и судебное преследование преступлений», якобы совершённых российскими силами.