Аткарск, Саратовская область, , 19:52 — REGNUM В отношении 16-летнего жителя города Аткарска Саратовской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»). Об этом 26 сентября сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Следователь Sledcom.ru

По данным следствия, 23 июля и 24 августа 2022 года 16-летний парень проник в жилище знакомого 38-летнего мужчины на улице Пролетарской в Аткарске, где похитил сначала 200 тыс., а потом 220 тыс. рублей. О местонахождении денег юноша узнал, когда приходил в гости к знакомому. Украденные деньги парень потратил на свои нужды. Вскоре он обо всем рассказал матери, которая обратилась к правоохранителям.

Ранее ИА REGNUM передавало, в ночь с 9 по 10 мая 2022 года двое 17-летних жителей Пугачевского района Саратовской области вместе с тремя совершеннолетними юношами похитили из складского помещения в селе Красная Речка металлические изделия, автозапчасти, предметы хозяйственного назначения.

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