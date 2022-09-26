Бишкек, , 19:47 — REGNUM Мошенники под видом «волонтёров» распространяют в соцсетях и интернет-мессенджерах сообщения о сборе денег якобы для оказания помощи жителям Баткенской области, пострадавшим в результате вооружённого конфликта на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Киргизии.

Мошенник Metapop.com

Злоумышленники указывают разные банковские реквизиты, а в одном из постов лжеволонтёры даже опубликовали фотографию раненного киргизского военнослужащего, на лечение которого якобы нужны деньги.

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«В непростое для страны время, когда в результате приграничного конфликта в Баткенской области погибли 62 наших гражданина и пострадали 198, когда повреждено и разрушено более 430 домов, а также школы, детсады и другие административные здания, а 136 770 граждан были вынуждены покинуть свои дома, находятся такие, откровенно говоря, негодяи, пытающиеся нажиться на людском несчастье», — отметили представители МВД.

В министерстве подчёркивают, что специальные банковские счета, куда можно перечислять деньги на оказание помощи пострадавшим баткенцам, указываются только в официальных сообщениях.

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