Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Президент США Джо Байден 26 сентября принял в Белом доме спортивную бейсбольную команду «Атланта Брейвз», отметив их победу в чемпионате 2021 года, сообщает UPI.

Джо Байден

Отмечается, что в этом году спортивная встреча обошлась без политических споров, которые возникали во время правления экс-президента США Дональда Трамп. В 2021 году Трамп призвал избирателей «бойкотировать бейсбол» в связи с тем, что главная лига бейсбола США перенесла игру года из Атланты в знак протеста против планов республиканцев внести изменения в закон о выборах в штате Джорджия.

С учетом данного контекста, нынешний визит команды стал политической рекламой для Белого дома, который в преддверии промежуточных выборов в ноябре приглашает для показательных встреч различных знаменитостей и спортсменов.

Отметим, что Демократическая партия также активно противостоит новым поправкам Республиканской партии в законодательстве о выборах, пытаясь судиться с теми штатами, которые все-таки вносят поправки. Так, ранее федеральный судья Флориды признал недействительными инициированные республиканцами поправки к закону о голосовании, сочтя их нарушающими конституционные права избирателей.

Окружной судья США Марк Уокер отменил ряд положений, которые предусматривали сокращение количества урн для голосования, усложнение сбора бюллетеней сторонними организациями и запрет на раздачу еды людям в очереди.

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