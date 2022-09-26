Москва, , 19:45 — REGNUM Цена кампанейщины, которую устроила Росгвардия и все силовые структуры, годами отчитывавшиеся об отличной работе, запредельно высокая, отметил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев, комментируя трагедию в Ижевске.

Стрельба в школах Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентарий напомнил, что после каждой трагедии со школьной стрельбой поднимается гул голосов, предлагается усилить меры безопасности, ограничить продажу оружия, открыть в каждой школе кабинет психолога.

«Что в итоге? Стрельба в Ижевске говорит о том, что ничего не сделано. Психически нездоровый человек с боевым оружием беспрепятственно попал на территорию школы и открыл стрельбу. Вот цена кампанейщины, которую устроила Росгвардия и все силовые структуры, которые годами отчитывались об отличной работе. Запредельно высокая цена», — отметил Нечаев в своем телеграм-канале.

Он напомнил о предложении коллеги по фракции Сарданы Авксентьевой, которая считает необходимым призывать мужчин на альтернативную службу в качестве охранников учебных заведений.

«Очевидно, что ЧОПы не справляются. Обсудим это предложение с профильными министерствами», — заключил Нечаев.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по последним данным, в результате вооруженного нападения на школу № 88 в Ижевске ее бывшего ученика, 1988 года рождения, погибли 15 человек, ещё 22 были ранены.

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