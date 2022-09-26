Бишкек, 26 сентября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. В течение ближайших пяти лет в Киргизии построят 500 детских садов. Об этом заявили представители Министерства образования на семинаре в Джалал-Абадской области.

Astrobl.ru В детском саду

По словам чиновников, дошкольные образовательные учреждения планируют возвести не только в столице республики, но и во всех регионах.

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При этом они отметили, что уже сейчас ведутся работы по открытию новых детсадов в двух из трёх южных регионов — Баткенской и Ошской областях. А с 2023 года их начнут вводить в эксплуатацию и в Джалал-Абадской области.

Также стало известно о том, что деньги на проект по расширению охвата дошкольным образованием детей в Киргизии предоставил Всемирный банк. На каких именно условиях, не уточняется.

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