Херсон, Бывш. УССР, , 19:50 — REGNUM Мирный житель города Херсона погиб в результате ракетного удара, нанесённого 26 сентября бандеровскими боевиками по паромной переправе, сообщает телеграм-канал «Главное о Херсоне».

Прицел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что ракетный удар был нанесён по набережной Фрегат в момент, когда там находились только гражданские лица. «Мужчина, проживший в Херсоне всю свою жизнь, скончался на месте», — говорится в сообщении.

Также известно, что ещё четверо мирных жителей Херсона получили ранения. На месте ЧП работают экстренные службы.

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