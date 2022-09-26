Херсон, 26 сентября, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Мирный житель города Херсона погиб в результате ракетного удара, нанесённого 26 сентября бандеровскими боевиками по паромной переправе, сообщает телеграм-канал «Главное о Херсоне».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прицел

Отмечается, что ракетный удар был нанесён по набережной Фрегат в момент, когда там находились только гражданские лица. «Мужчина, проживший в Херсоне всю свою жизнь, скончался на месте», — говорится в сообщении.

Также известно, что ещё четверо мирных жителей Херсона получили ранения. На месте ЧП работают экстренные службы.