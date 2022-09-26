Вашингтон, , 19:42 — REGNUM Опубликованы новые подробности фильма «Джокер: Безумие на двоих». Об этом сообщает портал IGN.

Главный герой красится для работы Цитата из к/ф «Джокер». Реж Тодд Филлипс. 2019. США, Канада

По данным источника, сюжет будущей картины будет рассказан от лица Харли Квинн, роль которой исполнит Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта). Отмечается, что в повествовании героини будет сделан акцент на её знакомство с Джокером в психиатрической лечебнице Аркхема.

Напомним, премьера сиквела «Джокера» намечена на 4 октября 2024 года. В ленте сыграют Хоакин Феникс, Леди Гага, Брендан Глисон и Кэтрин Кинер.

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