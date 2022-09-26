Вашингтон, 26 сентября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Опубликованы новые подробности фильма «Джокер: Безумие на двоих». Об этом сообщает портал IGN.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж Тодд Филлипс. 2019. США, Канада Главный герой красится для работы

По данным источника, сюжет будущей картины будет рассказан от лица Харли Квинн, роль которой исполнит Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта). Отмечается, что в повествовании героини будет сделан акцент на её знакомство с Джокером в психиатрической лечебнице Аркхема.

Напомним, премьера сиквела «Джокера» намечена на 4 октября 2024 года. В ленте сыграют Хоакин Феникс, Леди Гага, Брендан Глисон и Кэтрин Кинер.