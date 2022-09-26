Москва, , 19:41 — REGNUM В Совфеде убеждены, что схема с завлечением в Европу неуверенных в себе граждан России провалится.

Григорий Карасин Council.gov.ru

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Как сообщало ИА REGNUM, Испания выступает за предоставление убежища гражданам России, а также не против выдачи им шенгенских виз, заявил глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альбарес.

Запад упорно продолжает усилия по расколу российского гражданского общества, отметил сенатор Григорий Карасин.

«Очередное свидетельство намерения вбить клин между теми, кто верен своей стране и так называемыми «носителями европейских ценностей». Эта попытка провалилась весной. Россияне с презрением отнеслись к тем, кто засуетился и покинул страну под разными предлогами. Сейчас видимо Европе дана команда — завлечь на свою сторону неуверенных в себе и в позициях своего государства людей. На это сделана повышенная ставка», — рассуждает сенатор в телеграм-канале.

Парламентарий убеждён, что провалится и эта схема.

«Наши люди умеют думать и защищать интересы Родины в трудных испытаниях», — подчеркнул парламентарий.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что республика должна принимать граждан России.